В Анапе откроют пятизвездочный отель на берегу в мае 2024 года

В Анапе откроют пятизвездочный отель на первой береговой линии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Анапе откроют пятизвездочный отель в мае 2024 года. Он появится на первой береговой линии.

«В Анапе уже становится традицией открывать современные курортные объекты каждый год. Важно, что отели премиального качества способствуют наполнению бюджета, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности курортов Краснодарского края», - сообщил глава Анапы Василий Швец.

Уточняется, что на территории нового отеля помимо основного корпуса появятся 10 вилл, бассейны, три ресторана и четыре бара. Также трехэтажный SPA-комплекс с зимним пляжем, площадки для йоги и занятий различными видами спорта.