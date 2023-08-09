В Краснодаре пройдет забег к 100-летию спортивного общества «Динамо» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре пройдет забег к 100-летию спортивного общества «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Забег стартует 13 августа в 8:00 от обновленного стадиона «Динамо». Участники пробегут пять км по улице Красной с разворотом по улице Гаврилова в сторону городской администрации. Далее они развернутся по улице Буденного, вернутся по улице Красной и финишируют на стадионе «Динамо».

«Это возможность прикоснуться к целой эпохе кубанского спорта, стать частью его истории. Участники смогут пробежать по стадиону «Динамо», которому более 90 лет и на котором тренировались звезды мировой величины, в том числе знаменитые чемпионки по легкой атлетике Людмила Брагина, Людмила Чернова, Мария Абакумова», – отметил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Отмечается, что для забега с 05:00 до 10:00 ограничат движение транспорта по улице Красной и прилегающим улицам.