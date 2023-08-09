В Краснодаре выбирают подрядчика для строительства приюта для бездомных собак Фото: krd.ru

В Краснодаре запустили конкурс по выбору подрядчика, который займется строительством приюта для бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Заявки на участие принимают до 24 августа.

Итоги конкурса подведут 29 августа. А муниципальный контракт с подрядной организацией заключат до середины сентября. Завершить строительство планируют летом 2024 года.

Приют появится в поселке Березовом. В нем будут содержать 228 бездомных животных. В приюте оборудуют стационар, склад, душевую комнату, вольеры, кормокухню, подсобные и другие помещения. Средства на строительство выделили из городского бюджета.

Бездомных животных будут отлавливать и содержать в приюте 26 дней. Ветеринары проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию. После этого животных чипируют, поставят на учет и вернут в прежнее место обитания.

«Любой желающий сможет взять себе питомца из приюта, а потерявшихся животных будут возвращать прежним хозяевам», – отметили в пресс-службе городской администрации.