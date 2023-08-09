Стартовал южный этап проекта «Путешествуй по России»

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

Масштабный проект «Путешествуй по России», в котором 20 федеральных журналистов и тревел-блогеров едут из Санкт-Петербурга в Ялту, добрался до Ростовской области. Участники путешествуют на автомобилях по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Финиширует проект на южном берегу Крыма.

Поддержку «Путешествуй по России» оказывает Сбер. В пути представители медиасферы тестируют банковскую инфраструктуру.

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка: «Туризм и индустрия гостеприимства – одно из ключевых направлений работы Юго-Западного банка, так как каждый 5-й рубль в стране туристы тратят в наших регионах обслуживания. Причем, всё чаще это не только двухнедельные семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня. Вслед за спросом повышен и интерес бизнеса к отрасли. К примеру, одним из драйверов роста южной коммерческой недвижимости уже несколько лет остаётся сегмент строительства туристической инфраструктуры. В кредитном портфеле Юго-Западного банка эти проекты составляют около 21 млрд рублей. Мы оцениваем потенциал его роста в ближайшие 3-5 лет в 3 раза. Отмечу, что для наших южных регионов в последние полтора года усиливается и тренд на автотуризм, т.к. это отличная возможность посетить сразу несколько регионов в удобном путешественникам ритме и по персональному маршруту. И автопробег «Путешествуй по России», безусловно, поможет росту этого тренда. Желаю его участникам удачи и новых ярких южных впечатлений!».

Участники автопробега уже посетили Ростовскую область и парк «Лога» - один из самых красивых ландшафтных парков России, который входит в топ лучших достопримечательностей Ростовской области по версии региональных и федеральных рейтингов. Парк построен в стиле русского былинного эпоса, большая часть украшений сделана вручную донскими ремесленниками, реставраторами и художниками. Парк расположен в 5 км от съезда с федеральной трассы М4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск).