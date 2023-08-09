Сотрудники ДПС поздравили родителей с рождением дочери Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре полицейские экстренно сопроводили роженицу в больницу. Девушку вовремя доставили в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в хуторе Ленина. Госавтоинспекторы Сергей Паринов и Алексей Россинский находились на временном посту ДПС, как к ним обратилась женщина за рулем легковушки. Она рассказала, что у ее дочери, которая сидела в салоне, начались роды. Но женщина боялась не успеть доехать до роддома из-за пробок.

«Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебном автомобиле, сопроводили машину с беременной женщиной в роддом», – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Благодаря помощи полицейских роженицу вовремя доставили в больницу. На свет появилась девочка. В день выписки сотрудники ДПС приехали в роддом и поздравили родителей с рождением дочери.

«В свою очередь, родители ребенка и бабушка поблагодарили полицейских за оказанную помощь», – рассказали в пресс-службе краевой полиции.