Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 13:43

В Краснодаре полицейские экстренно сопроводили роженицу в больницу

В Краснодаре сотрудники ДПС встретили из роддома женщину, которую экстренно сопроводили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
Сотрудники ДПС поздравили родителей с рождением дочери Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС поздравили родителей с рождением дочери Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре полицейские экстренно сопроводили роженицу в больницу. Девушку вовремя доставили в роддом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в хуторе Ленина. Госавтоинспекторы Сергей Паринов и Алексей Россинский находились на временном посту ДПС, как к ним обратилась женщина за рулем легковушки. Она рассказала, что у ее дочери, которая сидела в салоне, начались роды. Но женщина боялась не успеть доехать до роддома из-за пробок.

«Госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы на служебном автомобиле, сопроводили машину с беременной женщиной в роддом», – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Благодаря помощи полицейских роженицу вовремя доставили в больницу. На свет появилась девочка. В день выписки сотрудники ДПС приехали в роддом и поздравили родителей с рождением дочери.

«В свою очередь, родители ребенка и бабушка поблагодарили полицейских за оказанную помощь», – рассказали в пресс-службе краевой полиции.