На Кубани отправили под домашний арест водителя за ДТП с детской футбольной командой

Мужчину отправили под домашний арест до 7 октября Фото: кадр из видео

В Брюховецком районе на два месяца отправили под домашний арест водителя грузовика, устроившего ДТП с детской футбольной командой. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, авария произошла днем 7 августа вблизи хутора Красная Поляна в Брюховецком районе. Известно, что 46-летний водитель грузового фургона Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу в запрещенном месте и допустил боковое столкновение с «Газелью».

В микроавтобусе находилась детская футбольная команда, которая ехала из станицы Каневской на соревнования в Краснодар. Всего в автобусе находились 10 человек.

В результате ДТП 15-летний подросток умер в машине скорой. Еще двоих детей с травмами доставили в больницу.

Тем временем на водителя грузовика завели уголовное дело. Брюховецкий районный суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу.

«Суд поместил обвиняемого под домашний арест. Срок меры - 07. 10.2023», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.