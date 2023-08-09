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НовостиОбщество9 августа 2023 14:30

В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии

В Карасунском округе Краснодара произошла энергоавария
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии

В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии

В Краснодаре четыре улицы временно остались без света. Отключение произошло в Карасунском округе из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС ПШ-103 и девять трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Уральской, 30 Иркутской дивизии. Без электроэнергии остаются жители улица Тюляева и Сормовской.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.