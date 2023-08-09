Музыкально-эногастрономический Фестиваль «Лоза и Муза» пройдет на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Музыкально-эногастрономический Фестиваль «Лоза и Муза» пройдет на Кубани. Мероприятие организуют в станице Должанской Ейского района с 30 августа по 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Фестиваль состоится в восьмой раз на семейном курорте «Казачий берег». В 2023 году мероприятию присвоили статус сезонной и винной ярмарки.

«Это выгодно позиционирует его в плане поддержки инициатив по продвижению локальных и региональных продуктов, брендов, компаний и, конечно, привлечет в район новых туристов», – отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

В программа фестиваля запланированы дневные и вечерние концерты, творческие встречи, презентации, мастер-классы. Кроме того, для гостей организуют открытую ярмарку «Вкусы лета» с презентацией российских деликатесов, открытые и закрытые дегустации российских вин.

«Для любителей автомобильных путешествий фестиваль проложат маршрут посещения винных мест Юга России», – отметили в пресс-службе администрации края.