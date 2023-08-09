Котельные Кореновского района проверили на готовность к отопительному сезону

В Кореновске проверили готовность к отопительному сезону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин посетил Кореновский район, где проверил подготовку котельных к будущему отопительному сезону. В муниципалитете работают 50 котельных. Сейчас часть из них обслуживает муниципальное предприятие, а часть акционерное общество «Теплосервис». К будущей компания продаст свои объекты инвестору.

«Начало отопительного сезона в прошлом году было сложным. Проблема связана с задолженностью за потребленный природный газ. Сегодня часть теплового комплекса эксплуатируется муниципальным предприятием, часть - в собственности ОАО «Теплосервис». Компания продаст свои объекты другому предприятию, долги перед ресурсниками будут погашены, а дома жителей обеспечены теплом», - сообщил заместитель главы региона Андрей Прошунин.

В 2022 году начало отопительного сезона в Кореновске оказалось под угрозой срыва из-за долга в 20 млн рублей, который накопило ОАО «Теплосервис» перед ресурсоснабжающих организаций района. Отопление в домах жителей района и соцобъектах включили на месяц позже после вмешательства властей региона и прокуратуры.