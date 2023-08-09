В техникумам и колледжах Кубани завершается приемная кампания

Завершается приемная кампания в колледжах и техникумах «Профессионалитета». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае завершается приемная кампания в колледжах и техникумах. Образовательные учреждения набирали студентов на обучение по новым стандартам «Профессионалитета». Получить среднеспециальное образование изъявили желание более 5 тысяч ребят, в среднем конкурс составил более 3 человеке на место. Лидером по количеству поданных документов стал кластер искусства и креативной индустрии «Перспектива».

«Уже сейчас видим большую популярность этих направлений среди абитуриентов. В кластер искусства и креативной индустрии «Перспектива» входят четыре колледжа и техникума в Краснодаре. В учреждениях будут готовить специалистов по конструированию и пошиву одежды, архитекторов и дизайнеров, программистов и специалистов по рекламе. Сюда подали уже более 2,5 тыс. заявлений», - рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Последний день приема документов - 15 августа. Абитуриенты еще успеют поступить, например, на бюджет в Кореновский автомеханический техникум или же на коммерческое отделение в Анапский сельхозтехникум.