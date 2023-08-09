На Кубани выявили 12 нелегальных кредиторов и три финансовые пирамиды

В Краснодаре обсудили вопросы противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае с начала 2023 года выявили три финансовые пирамиды и 12 нелегальных кредиторов, использовавших мошеннические схемы. По словам экспертов, злоумышленники при обмане граждан сейчас делают ставку на геймификацию нелегальных проектов. Под видом экономических игр они предлагают вкладчикам быстрое обогащение.

«На территории региона раскрыли финансовую пирамиду, которая вовлекала граждан через телеграм-бот. Участникам предлагали зарегистрироваться якобы в сверхдоходном проекте и приглашали в офис. Деньги привлекали не в наличной форме, а через криптовалюты и иностранные платежные сервисы», – рассказала замначальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.

По официальной информации Банка России, количество организаций, ведущих нелегальную деятельность на финансовом рынке в 2023 году выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые полгода в текущем году в России выявили более 2,5 тысяч подобных организаций.

Чтобы обезопасить жителей региона и не дать им попасться на крючок мошенников, на Кубани проходят открытые семинары и мастер-классы где эксперты рассказывают о финансовой кибербезопасности.