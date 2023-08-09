В финале конкурса «Учитель-дефектолог России» Кубань представит педагог из Ейска

Педагог из Ейска представит Кубань в финале Всероссийского конкурса. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Москве будущей осенью огласят итоги Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России – 2023». Краснодарский край на состязаниях профессионального мастерства представит учитель математики из ейской коррекционной школы №8 Ксения Саприка. Педагог прошла федеральный заочный отбор и попала в ТОП-20 участников.

«Ксения Саприка окончила Кубанский госуниверситет и уже более 11 лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Она активный участник конкурсного движения и молодежных форумов, наставник начинающих специалистов и руководитель районного методического объединения. Теперь представит край в финале Всероссийского конкурса, который состоится в Москве с 3 по 5 октября», – рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Всего в конкурсе участвовали учителя из 75 регионов страны. Победитель поучит премию в размере 200 тысяч рублей.