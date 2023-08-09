Жители Сочи из-за оползня остались без питьевой воды

Жители Сочи остались без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерском районе на улице Ленина оползень повредил два участка магистрального водовода. Без водоснабжения остались жители Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, Светланы, села Раздольного и жилого комплекса «Министерские озера».

«Уже разработан комплекс работ. Для их проведения в 22:00 остановят работу водозаборного комплекса на реке Мзымта. Для обеспечения горожан питьевой водой организовано курсирование автоцистерн», - уточнили в «Водоканале» Сочи.

Глава курорта Алексей Копайгородский поручил мобилизовать все силы и как можно быстрее возобновить подачу воды в дома сочинцев.