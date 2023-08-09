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НовостиОбщество9 августа 2023 17:02

Жители Сочи из-за оползня остались без питьевой воды

Из-за подвижки грунта повреждены два участка магистрального водовода на улице Ленина
Евгения ХАЛИКОВА
Жители Сочи остались без воды.

Жители Сочи остались без воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерском районе на улице Ленина оползень повредил два участка магистрального водовода. Без водоснабжения остались жители Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, Светланы, села Раздольного и жилого комплекса «Министерские озера».

«Уже разработан комплекс работ. Для их проведения в 22:00 остановят работу водозаборного комплекса на реке Мзымта. Для обеспечения горожан питьевой водой организовано курсирование автоцистерн», - уточнили в «Водоканале» Сочи.

Глава курорта Алексей Копайгородский поручил мобилизовать все силы и как можно быстрее возобновить подачу воды в дома сочинцев.