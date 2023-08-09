Казаки и жители Кубани передали в зону СВО более 90 тонн гумпомощи

Сбор и передачу организовали казаки из десяти районных казачьих обществ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО передали казаки и жители Краснодарского края. Жители новых регионов, а также военнослужащие получат продукты питания, запчасти, маскировочные сети, одежду и воду.

«Всего казаки доставили уже почти 2,25 тысячи тонн грузов. Также в Тимашевском районном казачьем обществе создали центр психологической помощи участникам СВО. Поддержку психологов здесь смогут получить казаки и военнослужащие, а также их семьи. Ранее мы открыли подобный центр в городе Новокубанске», – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Среди тех, кто помогал в сборе важного грузы - инициативные группы жителей региона, волонтеры, предприниматели и воспитанники образовательных учреждений.