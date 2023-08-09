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НовостиОбщество9 августа 2023 17:59

В Генплане Сочи предусмотрено развитие восьми курортных кластеров

На Градсовете обсудили водно-зеленый каркас курорта
Евгения ХАЛИКОВА
На Градсовете в Сочи обсудили водно-зеленый каркас города. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

На Градсовете в Сочи обсудили водно-зеленый каркас города. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи прошло заседание Градостроительного совета, в рамках которого участники обсудили водно-зеленый каркас курорта в аспекте Генерального плана.

«Проекты создания водно-зеленых городских каркасов в пилотных регионах России реализуются при поддержке Минстроя России. Сочи – город со сложными природно-климатическими и гидрогеологическими факторами. Работа направлена на развитие рекреационного потенциала Сочинской курортной агломерации и повышение комфорта городской среды», – рассказал глава департамента архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Дмитрий Литвинец.

Работа по созданию экологического каркаса идет по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского. В Генплане Сочи предусмотрено поэтапное развитие восьми курортных кластеров. Новые общественные пространства появится в черте города, а также в удаленных сельских населенных пунктах.