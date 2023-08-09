На Кубани появится геральдический регистр

Вице-губернатор Александр Власов провел заседание краевой геральдической комиссии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2024 году комиссия геральдической комиссии Кубани планирует подготовить к изданию несколько книг и начать создание геральдического регистра. Это список описаний и изображений символов, получивших официальное утверждение в Краснодарском крае. Впервые будут систематизированы и упорядочены официальные символы и отличительные знаки региона.

«Комиссия уже более 20 лет работает по сохранению и пропаганде, упорядочению геральдического обеспечения и совершенствованию официальной местной символики. Продолжается содействие проведению единой государственной политики по данным направлениям на территории края. Члены комиссии активно взаимодействуют с Геральдическим Советом при Президенте России, организовано участие в тематических научных конференциях и межрегиональных мероприятиях», – отметил вице-губернатор Александр Власов.

Представители краевой геральдической комиссии участвуют в создании различных краевых символов и наград. За время работы комиссии была создана и внесена в Государственный геральдический регистр России символика всех районов и городов края.