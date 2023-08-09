Почетные доноры Кубани могут онлайн подать заявление на ежегодную выплату

Обладатели звания получают нагрудный знак и имеют право на меры социальной поддержки. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Почетные доноры Краснодарского края могут онлайн подать заявление на ежегодную выплату. Подать заявление возможно на Едином портале Госуслуг.

«Цифровизация государственных услуг несет в себе множество плюсов – удобство, быстроту и доступность, обеспечивая для граждан возможность подачи заявления, получения необходимых документов, справок в любое удобное время, без очередей и лишней бумажной волокиты. В электронном заявлении расписан каждый шаг, и если в процессе заполнения полей пользователь допустит ошибки формата ввода или не заполнит обязательные поля, то форма автоматически покажет это. Также на портале можно сохранить заявление как черновик, а когда появятся все необходимые данные, подать его», – рассказал глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

Для подачи заявление необходимо иметь авторизованную запись на портале и знак «Почетный донор России». Выплаты будут начисляться ежегодно. Сейчас размер пособия составляет 16,5 тысяч рублей.

Чтобы получить звание «Почетный донор России» необходимо до 40 раз сдать цельную кровь или до 60 раз — плазму крови. Доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату