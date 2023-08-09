Пять пляжей Сочи оборудовали терминалами для безналичной оплаты

Купить воду или оплатить шезлонги на пляже можно будет безналичным способом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще пять пляжей Сочи присоединились к проекту «Привычный Сочи – безналичный». Программа направлена на увеличение доступности финансовых услуг на территории курорта.

«В рамках проекта ведется работа по оборудованию сферы предоставления услуг на пляжах системой бесконтактных платежей. Сотрудниками департамента курортов, туризма и потребительской сферы проводятся совместные выезды с представителями банковского сектора для разъяснительной работы о возможностях и удобствах безналичных расчетов», - сообщили в МЦУ Сочи.

Первым к проекту присоединился пляж «Мандарин». Теперь возможность бесконтактной оплаты появилась на пляжах «Остров», «Ривьера», «Солнечный», «Маяк» и «Чайка». Пляжные территории отмечены специальным логотипом проекта «Привычный Сочи – безналичный».