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НовостиЭкономика9 августа 2023 19:05

Пять пляжей Сочи оборудовали терминалами для безналичной оплаты

Отдыхающие могут оплатить шезлонги или другие услуги банковской картой
Евгения ХАЛИКОВА
Купить воду или оплатить шезлонги на пляже можно будет безналичным способом.

Купить воду или оплатить шезлонги на пляже можно будет безналичным способом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще пять пляжей Сочи присоединились к проекту «Привычный Сочи – безналичный». Программа направлена на увеличение доступности финансовых услуг на территории курорта.

«В рамках проекта ведется работа по оборудованию сферы предоставления услуг на пляжах системой бесконтактных платежей. Сотрудниками департамента курортов, туризма и потребительской сферы проводятся совместные выезды с представителями банковского сектора для разъяснительной работы о возможностях и удобствах безналичных расчетов», - сообщили в МЦУ Сочи.

Первым к проекту присоединился пляж «Мандарин». Теперь возможность бесконтактной оплаты появилась на пляжах «Остров», «Ривьера», «Солнечный», «Маяк» и «Чайка». Пляжные территории отмечены специальным логотипом проекта «Привычный Сочи – безналичный».