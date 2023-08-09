Узнали, где будут отключения света 10 августа 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи 10 августа жители десятков улиц столкнутся с неудобствами. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

«28 декабря света не будет с 07:00 до 16:00 на улицах 8 Марта, Богдана Хмельницкого, Просвещения, Свердлова, Ереванская, Кутузова, Пархоменко, Чайная, Табачная, Веринская, Мостовая, Верхнениколаевская, Фрунзе, Мостовая, Псебайская, Скальная, Тульская, Туренко и Звездная», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

В связи с планово-предупредительным ремонтом будет ограничена подача электроэнергии и на улицы Володарского, Фундучная, Буковая, Механизаторов, Тепличная 13А, Космическая, Тополиная, Талинская, Мира, Лучевая и Енисейская.

Кроме того, столкнутся с неудобствами придется и жителям Гвоздик, Новороссийское шоссе, Туапсинская, Фундучная, Буковая, Механизаторов, Тепличная 13А, Енисейская, Моторная, Золотая, Армянская, Главная, Араратская, Придорожная, Декабристов и Пейзажная.

Временно будут лишены благ цивилизации и обитатели переулков Западный и Атарбекова, а также садовых товариществ «Энтузиаст» и «Художник».