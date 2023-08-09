Туристический поезд «Рица» осенью отправится из Сочи в Абхазию

Между Сочи и Сухуми будут ходить поезда. Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ

Осенью Сочи и Абхазию свяжет еще одно железнодорожное направление. С 10 сентября между Сухуми и Сочи начнет курсировать туристический поезд «Рица». Отправной точкой состава станет станция в Череповце. Затем пассажиры прибудут в Сочи, Гагры, Сухуми и конечная остановка железнодорожного круиза снова в Череповце.

«Такая поездка — это уникальная возможность напрямую из Череповца в Вологодской области попасть на замечательные курорты Черноморского региона и насладиться колоритом абхазского гостеприимства». – рассказали в пресс-службе РЖД.

Стоимость круиза обойдется от 50 тысяч рублей на человека. За семейное купе туристам придется заплатить не менее 166 тысяч рублей. Путешествие продлится шесть дней и пять ночей. Чтобы у пассажиров было больше времени для знакомства с достопримечательностями Абхазии, запланированы стоянки по одному дню в Гагре и Сухуми. До конца 2023 года поезд совершит три тестовых рейса