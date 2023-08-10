Семьям участников СВО в Сочи выплатили более 42 млн рублей

Особое внимание мэрия уделяет семьям, где есть дети

В Сочи продолжают помогать семьям мобилизованных и добровольцев. На курорте продолжает действовать дополнительные меры поддержки. Семьям из благотворительного фонда выплатили уже более 42 миллионов рублей.

Особое внимание мэрия уделяет семьям, где есть дети. Для ребят предусмотрели бесплатное посещение детсадов, горячее питание в школах. Семья выплатят по 10 тысяч рублей на покупку спортивной формы. Кроме этого, для 50 детей предоставили бесплатные путевки в лагеря.

«С каждой семьей постоянно на связи сотрудник мэрии, мы выясняем, какая помощь сейчас нужна, информируем о всех изменениях и нововведениях, чтобы горожане экономили время и решали широкий спектр своих вопросов», — рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Семьи мобилизованных и добровольцев могут обратиться в Координационный совет по адресу: улица Советская, 26 с 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница).