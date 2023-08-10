В Геленджике при пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике при пожаре в жилом доме погибла женщина. Возгорание произошло в ночь на 10 августа по улице Крамского.

«В 01:47 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание двухэтажного частного дома на площади 50 кв. м. В 01:48 локализация пожара на площади 50 кв. м. В 01:50 ликвидация открытого горения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 02:30 пожар полностью потушили. На месте возгорания пожарные обнаружили тело женщины.

Всего в тушении пожара задействовали 12 человек и три единицы техники.