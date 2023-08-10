На Кубани 249 работников соцсферы получили по 1 млн рублей на взнос по ипотеке Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 249 работников соцсферы получили по 1 млн рублей на взнос по ипотеке. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Региональная субсидия рассчитана для врачей, учителей и соцработников. Ее могут получить работники, проживающие в крае более 10 лет, не обеспеченные жильем или площадь которого не превышает 10 кв. метров на одного человека.

С начала года на получение средств подали заявки 828 человек.

«Из них 645 получили свидетельства о праве на выплату, а 249 – необходимые средства. Среди тех, кто уже получил субсидии – 103 педагога, 106 социальных работников и 40 врачей», – рассказал Вениамин Кондратьев.

Всего в 2023 году выплаты получат 900 специалистов. Желающим необходимо обратиться в министерство образования, науки и молодежной политики, здравоохранения, труда и социального развития региона. Далее министерство ТЭК и ЖКХ создает единый список и направляет его в Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка. Затем претендента пригласят для подачи документов.

Проконсультироваться можно по телефону горячей линии Кубанского центра господдержки населения – 8(861)251-79-90.