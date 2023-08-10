За сутки в крае родились 87 мальчиков и 74 девочки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три двойни родились за сутки в Краснодарском крае. Малыши появились на свет в Детской краевой клинической больнице в Краснодаре. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

Известно, что одна из пар стала родителями в третий раз. Всего за сутки в крае появился на свет 161 ребенок. Из них количество мальчиков превысило число девочек – 87 и 74 соответственно.

В Краснодаре за сутки появились на свет 48 мальчиков и 37 девочек. В Крымском районе родились два мальчика, а в Лабинском – три малыша.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!», – поздравил семьи Евгений Филиппов.