В центре Краснодара перекроют движение для забега 13 августа

В Краснодаре 13 августа пройдет забег Фото: admkrai.krasnodar.ru
В центре Краснодара перекроют движение для забега. Мероприятие в честь юбилея спортивного общества «Динамо» пройдет 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение транспорта будет ограничено:
– по улице Красной от Длинной до Офицерской
– по улице им. Гаврилова от Коммунаров до Красной
– по переулку Курганному от Коммунаров до Красной
–по улице Шоссе Нефтяников от Офицерской до Гаврилова
– по улице Дзержинского от Морской до Шоссе Нефтяников
– по улице Одесской от Рашпилевской до Коммунаров
– по переулку Майорскому от Рашпилевской до Красной
–по улице Бабушкина от Рашпилевской до Красной
– по улице Хакурате от Рашпилевской до Красноармейской
– по улице Северной от Рашпилевской до Митрофана Седина
– по улице Володи Головатого от Рашпилевской до Красноармейской
– по улице Калинина от Рашпилевской до Коммунаров
–по улице Буденного от Рашпилевской до Коммунаров
– по улице Красноармейской от Длинной до Кузнечной.
Уточняется, что работу общественного транспорта, следующего по улицам Северной и Красной, с 7:00 и по мере прохождения дистанции приостановят.
Днем ранее, 12 августа, в Краснодаре пройдет торжественное открытие стадиона «Динамо». В краевом центре временно ограничат движение по улице Одесской от Красной до Коммунаров. Водители не смогут проехать с 5:00 и до 20:00.
«С 20:00 11 августа и до окончания обоих мероприятий будут освобождены от транспортных средств улицы Красная от Одесской до Гаврилова по четной стороне и улица Одесская от Красной до Коммунаров», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.