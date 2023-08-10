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НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:19

В Адыгее легковушка сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Майкопе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 8-летний школьник
Светлана ОВДЕЙ
Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

Ребенок попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Адыгее легковушка сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. Авария произошла 8 августа около 9:30 в Майкопе.

Так, 8-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу на одном из перекрестков. В этот момент 27-летняя жительница Краснодара за рулем легковушки не притормозила и сбила ребенка.

«В результате аварии ребенок получил различные травмы. Его доставили в Адыгейскую республиканскую детскую клиническую больницу», – сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Адыгее.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.