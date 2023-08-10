Крупный град выпал в Мостовском районе 9 августа Фото: mostovskoynews

В двух поселениях Мостовского района ввели режим ЧС после сильного града. Особый режим объявили в поселке Псебай и станице Андрюки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, 9 августа на муниципалитет обрушился сильный град. Крупные льдины побили дома и соцучреждения.

В настоящее время в Мостовском районе продолжают устранять последствия непогоды. Подачу электричества полностью восстановили.

«К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях. Из них 89 – от жителей Псебая. Также повреждены четыре соцобъекта – два общеобразовательных учреждения, детсад и дом детского творчества», – сообщили в региональном оперштабе.

В станице Андрюки от жителей поступило 120 обращений. Здесь пострадали детсад, Дом культуры и библиотека.

Всего в ликвидации последствий задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.

«Оперативные группы продолжают работу по обследованию территорий», – уточнили в краевом оперштабе.