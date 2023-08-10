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НовостиОбщество10 августа 2023 8:24

Кубанское предприятие на 50% увеличило производство минеральных удобрений

Предприятие Кавказского района оптимизирует производство по нацпроекту
Светлана ОВДЕЙ
Кубанское предприятие на 50% увеличило производство минеральных удобрений Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанское предприятие на 50% увеличило производство минеральных удобрений Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанское предприятие оптимизировало производство по нацпроекту «Производительность труда». Выработка минеральных удобрений увеличилась на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

При поддержке Регионального центра компетенций на предприятии внедрили бережливые технологии на производстве сульфата аммония. Специалисты, в частности, ввели адресное хранение и стандартизировали работу сотрудников.

Рабочая группа обучилась использованию инновационных инструментов. Бережливые технологи помогли сократить количество незавершенного производства на 63% и увеличить выработку на 50%.

«Нацпроект позволяет наладить производство всех составляющих конечного продукта, поэтому заинтересованность руководителей предприятий в повышении производительности стоит во главе угла», – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Компания в Кавказском районе работает с 2008 года. На сегодняшний день предприятие – один из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на юге России.