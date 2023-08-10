В Адлере отремонтировали водовод после оползня Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Адлере отремонтировали водовод после оползня. На Мзымте запустили водозабор и начали наполнять систему. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Накануне в Адлерском районе на улице Ленина оползень повредил два участка магистрального водовода. Без воды остались жители Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, Светланы, села Раздольного и ЖК «Министерские озера».

«На оперативном штабе оценили все возможности и вчера сдвинули время ограничения подачи на несколько часов, чтобы жители и гости не почувствовали неудобств. За ночь наверстали — быстро расчистили территорию, где сошел оползень, обеспечили доступ к трубам и провели все необходимые работы», – сообщил мэр Сочи.

Уточняется, чтобы избежать серьезной аварии и сохранить стабильную подачу воды, специалисты устранили два прорыва.

«Вода будет приходить в дома постепенно по микрорайонам, так избежим гидроудара и возможных повреждений», – уточнил глава Сочи.

Полностью подачу воды на всех отдаленных участках восстановят в течение суток.