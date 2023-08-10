Более 8,5 тысяч га амброзии выкосили в Краснодаре Фото: krd.ru

Более 8,5 тысяч га амброзии выкосили в Краснодаре за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Тем временем за нескошенную сорную траву составлено более 50 протоколов и выдано 1177 уведомлений владельцам участков.

«Еще 24 материала направлены в Россельхознадзор», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Большое внимание в городе уделяют территориям, которые отведены под строительство, пустырям, участкам около соцобъектов, паркам и скверам. В городе еженедельно осматривают стройплощадки многоэтажек и соцобъектов на наличие амброзии.

«Также жители должны приводить в порядок места захоронений родственников. На территориях кладбищ покос выполняется ежедневно силами подрядных организаций только от ограждений захоронений до края проезжей части внутриквартальных дорог, а также по пешеходным проходам первых рядов захоронений», – отметили в мэрии.

Напомним, жители могут сообщить об амброзии в ЕДДС на горячую линию – 050.