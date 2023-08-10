В Анапе арестовали 20-летнюю девушку, убившую трехмесячного сына

Суд заключил обвиняемую под стражу Фото из архива КП

В Анапе на два месяца заключили под стражу 20-летнюю девушку, убившую трехмесячного сына. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла 8 августа в СОТ «Автомобилист». Находясь в доме, молодая мама взяла нож и ударила им малыша. Ребенок скончался на месте. Тем временем девушка стала бить ножом себя, но подоспели родители и остановили ее.

Пострадавшую доставили в больницу. На подозреваемую завели уголовное дело по статье об убийстве. Известно, что девушку уже привлекали к уголовной ответственности.

«В апреле 2023 года обвиняемая была осуждена Тихорецким городским судом за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Тогда девушке назначили 8 лет лишения свободы. Но отбывание наказания отсрочили из-за беременности.

После убийства следователи обратились в суд с ходатайством о заключении обвиняемой под стражу.

«В ходе допроса обвиняемая вину в совершении инкриминируемого деяния признала», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд организовал выездное заседание, так как девушка находится в больнице.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил. Обвиняемая заключена под стражу на два месяца», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в краевом управлении СК, девушка находится в больнице под охраной.

«После окончания лечения она будет переведена в место ее содержания под стражей», - добавили в ведомстве.

В настоящее время фигурантка находится в больнице под охраной. После окончания лечения женщина будет переведена в место ее содержания под стражей.