Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на Кубани. Авария произошла 9 августа около 00:00 на трассе «Краснодар - Ейск» в Каневском районе.

Предварительно 30-летний водитель Lada Vesta выехал для обгона на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 49-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на проезжавшие Mercedes-Benz Axor, Volkswagen Passat и ГАЗ.

«В результате происшествия водитель Lada Vesta скончался до приезда скорой медицинской помощи, 36-летняя женщина-водитель и 37-летний пассажир автомобиля Volkswagen Passat получили травмы», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в аварии пострадали двое детей – 17-летний пассажир Lada и 8-летняя пассажирка Volkswagen Passat.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.