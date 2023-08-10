Житель Кубани заказывал кроссовки на Wildberries и менял на ношеные

Мужчина заказывал обувь на сайте крупного маркетплейса Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Кубани заказывал обувь на Wildberries и менял на ношеную. Мошенника вычислили после трех покупок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Курганинском районе. 26-летний местный житель заказывал брендовые кроссовки на крупном маркетплейсе. В пункте выдачи товаров, как и полагается, он примерял обувь.

Но, как оказалось, во время проверки заказов мужчина менял новую обувь на ношеную. Позже он упаковывал коробки и возвращал оператору.

«Похищенный товар злоумышленник выносил в дорожной сумке. Полицейские задержали злоумышленника с поличным при очередной попытке подменить обувь», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Всего мужчине удалось подменить кроссовки три раза. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

На задержанного завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Материалы дела передали для рассмотрения в суд.