Трамвайный узел на Московской в Краснодаре модернизируют до 1 сентября

Специалисты обновили 1,4 км рельсошпальной решетки, уложили 200 м новых путей Фото: krd.ru

В Краснодаре благоустраивают территорию у обновленного трамвайного узла на Московской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Полностью завершить работы на трамвайной развязке планируют до 1 сентября.

На участке установят четыре остановочных павильона, подготовят тротуары и стоянку. Кроме того, территорию озеленят.

«Трамвайный узел на улице Московской — стык времен. Здесь соединялись в единую сеть сразу несколько веток из разных эпох. Сейчас это самый сложный из участков трамвайной сети. Здесь ходят сразу девять трамвайных маршрутов. Конечно, он требовал обновления», – сказал мэр Евгений Наумов на встрече с концессионером на месте модернизации.

В настоящее время специалисты обустраивают инженерные сети. На участке проложили 80% водопровода, продолжаются работы с ливневой канализацией. Одновременно завершается замена контактных сетей.

Всего с конца июня специалисты обновили 1,4 километра рельсошпальной решетки. На трамвайное развязке уложили 200 метров новых путей.