В МЧС Кубани предупредили о смерчах 11 и 12 августа

В регионе прогнозируют ухудшение погоды Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди в регионе прогнозируют в регионе до 12 августа. Вместе с осадками в регионе могут возникнуть смерчи.

«В течение суток 11 и 12 августа участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Спасатели напоминают, что при выходе смерча на сушу нужно быстро укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине. Необходимо лечь на дно и плотно прижаться к земле.

«Остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики», – уточняют в МЧС.

Палатки, шалаши и навесы, в которых временно проживают люди, необходимо дополнительно укрепить. А в здании нужно отойти от окон в безопасное место у стен внутренних помещений, в коридор, встать у встроенных шкафов, в кладовых или под столами.

«Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях», – добавили спасатели.

При возникновении ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.