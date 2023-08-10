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НовостиОбщество10 августа 2023 11:37

В Майкопе адвокат продал закрытую информацию из базы данных МВД

В Адыгее завели уголовное дело на адвоката, который предоставил за деньги закрытую информацию из базы данных МВД
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Адыгее завели уголовное дело на адвоката из Майкопа. Мужчину подозревают в предоставлении за деньги закрытой информации из базы данных МВД. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Так, местный житель попросил 68-летнего адвоката передать сведения о собственнике автомобиля, которые находятся под охраной. За помощь ему предложили определенную сумму. Адвокат согласился на сделку.

«Подозреваемый обратился к знакомому сотруднику полиции, который, используя служебное положение, осуществил вход в ведомственную базу данных МВД, установил необходимые сведения и предоставил их подозреваемому», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

После этого адвокат передал информацию и получил деньги. Незаконную сделку вычислили сотрудники ФСБ. В настоящее время продолжается расследование.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям полицейского, осуществившего передачу охраняемых законом сведений, содержащихся в ведомственной базе», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.