В Майкопе адвокат продал закрытую информацию из базы данных МВД

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Адыгее завели уголовное дело на адвоката из Майкопа. Мужчину подозревают в предоставлении за деньги закрытой информации из базы данных МВД. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Так, местный житель попросил 68-летнего адвоката передать сведения о собственнике автомобиля, которые находятся под охраной. За помощь ему предложили определенную сумму. Адвокат согласился на сделку.

«Подозреваемый обратился к знакомому сотруднику полиции, который, используя служебное положение, осуществил вход в ведомственную базу данных МВД, установил необходимые сведения и предоставил их подозреваемому», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

После этого адвокат передал информацию и получил деньги. Незаконную сделку вычислили сотрудники ФСБ. В настоящее время продолжается расследование.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям полицейского, осуществившего передачу охраняемых законом сведений, содержащихся в ведомственной базе», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.