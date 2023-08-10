Прямые авиарейсы из Сочи в Таиланд запустят с 20 августа Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Таиланд. Полеты стартуют с 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания AZUR air на Boeing 767 вместимостью 336 кресел.

«Полеты запланированы с августа до середины ноября с частотой один раз в 10 дней», – уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Продолжительность перелета на остров Пхукет составит около девяти часов.

«Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров авиакомпании», – добавили в пресс-службе воздушной гавани.