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НовостиОбщество10 августа 2023 12:11

Прямые авиарейсы из Сочи в Таиланд запустят с 20 августа

Добраться из Сочи в Таиланд можно будет за девять часов
Светлана ОВДЕЙ
Прямые авиарейсы из Сочи в Таиланд запустят с 20 августа Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Таиланд запустят с 20 августа Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Таиланд. Полеты стартуют с 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания AZUR air на Boeing 767 вместимостью 336 кресел.

«Полеты запланированы с августа до середины ноября с частотой один раз в 10 дней», – уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Продолжительность перелета на остров Пхукет составит около девяти часов.

«Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров авиакомпании», – добавили в пресс-службе воздушной гавани.