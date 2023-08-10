В центре Краснодара шесть улиц остались без света из-за аварии

На месте поломки работает аварийная бригада

В центре Краснодара шесть улиц временно остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «СВ-210» и 11 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Из-за поломки свет погас в домах по улицам Дербентской, Крупской, Садовой. Без электроэнергии остаются жители улиц Украинской, Березанской и Ипподромной.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.