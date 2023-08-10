В «Орленке» стартует смена суворовских и кадетских училищ России и Беларуси

Важным событием смены станет День Союзного государства

Военно-патриотическая смена «Историческая память поколений» объединила в «Орлёнке» 381 учащегося суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ из разных регионов России и Беларуси.

В рамках программы ребята освоят профильный курс «Путь к победе», который включает дисциплины: боевая робототехника, web-программирование, стрелковый и гребной спорт, 3D-программирование, школа юного лётчика, огневая подготовка, а также занятия в хореографических студиях.

«Нельзя забывать, что участники смены – это будущая элита вооружённых сил Союзного государства, ребята, которые в качестве дела всей своей жизни выбрали защиту Родины. Очень важно, чтобы в будущем они продолжали общаться, обмениваться знаниями и опытом, тем самым укрепляя вековую дружбу между нашими народами», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках программы планируется проведение уроков мужества «Улицы наших Героев», фестиваля патриотической и военной песни «Нет ничего дороже нам Отчизны» и конкурса строя и песни «Плечом к плечу шагает строй». Также в этом году предусмотрены мероприятия, посвященные 80-й годовщине Сталинградской и Курской битвам.

Важным событием смены станет День Союзного государства (18 августа), который стартует торжественной линейкой, далее ребята представят свои корпуса на выставке-презентации, примут участие в мастер-классах, интеллектуальной викторине и тематическом вечере «Россия и Беларусь в Союзном государстве». В мероприятиях дня примет участие член Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Александр Маркевич.

Кроме того, участники смены посетят город-герой Новороссийск и пойдут в двухдневный поход по местам боевой славы Туапсинского района. Подростки поднимутся на вершины Индюк и Семашко – знаковые места Туапсинской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны.

Торжественное открытие программы состоится 12 августа в 18.00.

Ожидается приезд председателя Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Олега Белоконева.

Организаторами программы выступили Постоянный комитет Союзного государства, Всероссийский детский центр «Орленок» совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации.