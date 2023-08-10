Крупнейший в городе зал единоборств откроют в Сочи ко Дню физкультурника Фото: sochi.ru

В Сочи откроют девять новых спортивных объектов ко Дню физкультурника. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, новое футбольное поле откроют в школе №81 в селе Волковка. В учреждении учатся 310 ребят. Кроме того, на спортивном поле занимаются 200 воспитанников детского сада.

«Существующее на территории здание будет реконструировано под раздевалки, в нем же разместится конференц-зал. Стадион будет оборудован трибунами для болельщиков», – рассказали в пресс-службе мэрии.

На улице Донской в преддверии праздника открыли новый центр единоборств. В учреждении уже занимаются боксом, кикбоксингом и тайским боксом. Кроме того, здесь подготовили залы для фехтования, спортивной гимнастики и акробатики, тяжелой атлетики.

А в микрорайоне Кудепста откроют крупнейший в городе зал единоборств. В учреждении будут заниматься до 700 спортсменов.

В школах №85, №2, №25, №3 и №81 ко Дню физкультурника откроют спортивные и воркаут-площадки с тренажерами. А в спортивной школе №1 подготовили новые теннисные корты.

В День физкультурника, 12 августа, пройдет фестиваль самбо. Его организуют в спортзале «Чемпион» в ТЦ «Апельсин». В Центральном районе Сочи состоятся городские соревнования по парусному спорту «Олимпийские Надежды».

В парках и скверах города организуют турниры по футболу и шахматам, пляжному волейболу и бадминтону.