Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО. Торжественная церемония прошла на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Государственные награды получили 11 казаков. Двоим добровольцам вручили Георгиевские кресты, пятеро получили медали «За отвагу». Двоих бойцов наградили орденами Мужества, еще двоих – медалями «За храбрость». Новую награду утвердили в марте 2023 года.

В настоящее время в зоне СВО находятся свыше шести тысяч казаков Кубанского казачьего войска.

«Свыше 550 из них удостоены государственных и краевых наград за мужество, храбрость, отвагу, героизм, уничтожение живой силы и техники врага, многие представлены к ним за образцовое выполнение поставленных задач по денацификации и демилитаризации Украины», – отметил замглавы региона, войсковой атаман Александр Власов.