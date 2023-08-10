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НовостиОбщество10 августа 2023 13:01

Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО

Награды за выполнение задач СВО получили 11 казаков из отряда «Кубань»
Светлана ОВДЕЙ
Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казаков из отряда «Кубань» наградили за выполнение задач СВО. Торжественная церемония прошла на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Государственные награды получили 11 казаков. Двоим добровольцам вручили Георгиевские кресты, пятеро получили медали «За отвагу». Двоих бойцов наградили орденами Мужества, еще двоих – медалями «За храбрость». Новую награду утвердили в марте 2023 года.

В настоящее время в зоне СВО находятся свыше шести тысяч казаков Кубанского казачьего войска.

«Свыше 550 из них удостоены государственных и краевых наград за мужество, храбрость, отвагу, героизм, уничтожение живой силы и техники врага, многие представлены к ним за образцовое выполнение поставленных задач по денацификации и демилитаризации Украины», – отметил замглавы региона, войсковой атаман Александр Власов.