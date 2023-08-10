На курьера завели уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре телефонные мошенники украли 1,8 млн рублей у пенсионерки. Курьера аферистов задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

85-летний жительнице позвонил мужчина и представился правоохранителем. Он сообщил, что дочь женщины якобы устроила ДТП с пострадавшими.

«Для решения вопроса о непривлечении родственницы к уголовной ответственности, а также для возмещения ущерба пострадавшей стороне злоумышленник потребовал у женщины 1,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Пенсионерка поверила и согласилась передать деньги. К ее дому подъехал курьер и забрал всю сумму. Позже женщина связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников. Тогда пенсионерка пошла в полицию.

«Полицейские задержали 28-летнего жителя Кемеровской области, забравшего наличность у потерпевшей. Действуя по той же схеме, аферисты похитили у другой краснодарки 200 тысяч рублей, а подозреваемый забрал деньги», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На задержанного курьера завели уголовное дело. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей.