Лучших строителей региона наградили в честь профессионального праздника Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 170 социальных объектов строят на Кубани. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на награждении строителей региона. Торжественное мероприятие в честь профессионального праздника прошло с краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко.

Так, два специалиста награждены благодарностями Министерства строительства и ЖКХ РФ. Свыше 20 строителей получили ведомственные звания, грамоты администрации региона и благодарности губернатора.

По словам главы региона, Краснодарский край лидирует по объемам ввода жилья. Так, с начала года на Кубани ввели более 3,5 млн кв. метров. А в 2022 году показатель превысил 7,5 млн кв. метров.

«Но вопрос не в количестве. Сегодня в приоритете комплексная застройка: когда закладывается фундамент жилого комплекса, параллельно возводят школу и детский сад, предусматривают зеленые зоны. От строителей зависит насколько хорошо и удобно будет жить людям», – отметил Вениамин Кондратьев.

За полгода объем строительства на Кубани превысил 146 млрд рублей. В регионе ввели в строй 3,4 млн кв. метров жилья, что составляет 7% от общероссийского объема.

В настоящее время в строительном комплексе региона насчитывается 250 тысяч специалистов. Одновременно в крае возводят 40 школ, 32 детских сада, 20 поликлиник, 44 спортивных объекта.

«Вы строите для наших детей и внуков, даете людям уверенность в завтрашнем дне. Не сомневаюсь, вы и дальше будете работать так, чтобы будущие поколения гордились результатами вашего труда», – сказал губернатор.