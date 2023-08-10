На календаре – лето: 5 онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергией

Tele2 продолжает делиться полезными рекомендациями. Ирина Баннова, директор по работе с персоналом и операционному сервису компании, помогла собрать интересные онлайн-программы, которые помогут научиться чему-то новому и полезному.

1. Обучение в онлайн-школе Skyeng

Российская онлайн-школа по изучению английского языка, с возможностью углубленного изучения предлмета в определенной профессиональной сфере.

Стоимость: от 849 рублей за урок

2. IT-среда «Яндекс Практикум»

«Яндекс Практикум» – онлайн-платформа, которая помогает освоить различные современные профессии онлайн. С помощью программы лояльности «Больше» можно получить скидку на любой из предложенных курсов.

Стоимость: в зависимости от выбранного курса.

3. FitStars: онлайн-тренировки для дома

На платформе хранятся больше тысячи тренировок от профессионалов в мире фитнеса. Кроме того, есть коллекция рецептов и полезные статьи.

Стоимость: включена в подписку Mixx L Tele2, цена которой составляет 350 рублей в месяц, есть бесплатный пробный период. Подробности на сайте.

4. Lectr — платформа с аудиолекциями по гуманитарным и естественным наукам

Удобный современный сервис, который позволит изучить различные темы, сочетая с обычной деятельностью.

Стоимость: 7 дней подписки за 1 . Также можно получить скидку 50% на первую оплату годовой подписки при использовании программы «Больше». Подробности на сайте.

5. Курс «Как победить синдром самозванца и построить карьеру?»

Курс от «Нетологии» поможет лучше познакомиться с синдромом самозванца. Знания помогут перестать оглядываться на чужое мнение и продвинуться по карьерной лестнице.

Стоимость: Бесплатно.

Ирина Баннова, директор по работе с персоналом и операционному сервису Tele2:

«В обучении, как и в других сферах жизни, важен баланс. В период отпусков люди могут уделить больше времени изучению новых направлений или совершенствованию уже имеющихся знаний и умений. Сейчас существует множество различных инструментов, которые помогают развиваться. Делать это стало гораздо проще и комфортнее, ведь сейчас можно обучаться из любой точки мира в удобное время».

Клиенты оператора, выбрав некоторые из предложенных вариантов, могут сэкономить трижды. Во-первых, воспользовавшись специальным предложением от Tele2, можно подключить домашний интернет на специальных условиях. Во-вторых, программа лояльности «Больше» предоставляет скидки на программы партнеров. В-третьих, мультиподписка Mixx включает доступ к большому количеству контента.

Реклама, tele2.ru

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