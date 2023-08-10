Специалисты устраняют поломку

Вторая за день энергоавария оставил без света шесть улиц в Краснодаре. Отключение произошло в Западном округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «ТГ-201» и 24 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской ЕДДС.

Электроэнергии нет в домах по улицам Аэродромной, Гаврилова, Красных Партизан. Без света остаются жители улиц Бабушкина, Брюсова и Красной.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в центре Краснодара шесть улиц остались без света из-за аварии.