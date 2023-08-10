Предметы нашли вблизи местного садового товарищества Фото из архива КП

В Кропоткине дети нашли два предмета, похожих на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Все произошло 8 августа возле местного пруда. Водоем находится в 400 метрах от садового товарищества «Рассвет». Дети, игравшие на улице, наткнулись на два подозрительных предмета. Находка была похожа на гранату.

«Сотрудники полиции оцепили территорию, на место вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии по Краснодарскому краю. Саперы обследовали находку и передали ее следственно-оперативной группе», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Уточняется, что найденные предметы направили на экспертизу.