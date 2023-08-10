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НовостиОбщество10 августа 2023 14:40

Более 34 литров донорской крови заготовили на Кубани с начала 2023 года

На Кубани около 50 тысяч доноров сдали кровь в 2022 году
Светлана ОВДЕЙ
Более 34 литров донорской крови заготовили на Кубани с начала 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 34 литров донорской крови заготовили на Кубани с начала 2023 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 34 литров донорской крови заготовили на Кубани с начала 2023 года. В регионе увеличилось количество людей, решивших стать донорами. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем telegram-канале.

В 2022 году около 50 тысяч жителей региона сдали донорскую кровь. Это позволило врачам заготовить более 58 тысяч литров.

«Сейчас в Краснодарском крае более 21,8 тысяч обладателей звания «Почетный донор России». В 2023 году уже свыше 260 жителей региона получили это звание», – рассказал Евгений Филиппов.