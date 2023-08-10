Для предпринимателей Кубани проведут бесплатный бизнес-лагерь

Для предпринимателей Краснодарского края проведут бесплатный интенсив. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Красной Поляне с 11 по 14 сентября пройдет форум «Мой бизнес «Бизнес-лагерь». Интенсив проводят уже в пятый раз, для участия в нем отобрали сотню кубанских предпринимателей. В течении четырех дней федеральные и региональные эксперты проведут десятки мастер-классов и круглых столов.

«В прошлом году заявки на участие подали более 600 человек. Мы выбрали 100 самых замотивированных предпринимателей, а также 18 федеральных и региональных экспертов. Такой формат позволяет эффективно погрузиться в обучение, не отвлекаясь на привычные рабочие процессы», – рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Также участники отработать навыки презентации своего бизнеса и публичных выступлений. Организаторы форума - краевой Фонд развития бизнеса и департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани.