Вице-губернатор Кубани Анна Минькова приехала в лагерь «Регион-93»

Анна Минькова встретилась с участниками молодежного форума «Регион-93». Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края.

Анна Минькова встретилась с участниками молодежного форума «Регион-93». Вице-губернатор пообщалась с участниками смены ««Время Творцов». Этот поток собрал призеров Всероссийских и региональных творческих конкурсов, начинающих журналистов, активистов медиа и блогеров со всего региона.

«Эта тематическая смена появилась по инициативе руководителей краевых СМИ. Все дни для ребят – мастер-классы, общение с приглашенными гостями, обмен мнениями и опытом. Они учатся создавать телепрограммы, арт-объекты, продвигать свои идеи и проекты в медиа», – рассказала заместитель главы региона Анна Минькова.

Смена «Время Творцов» заканчивается 11 августа. После стартует последний поток в этом году - «Время Добра». В лагерь «Регион-93» приедут добровольцы, призеры краевого этапа Премии #МыВместе и потенциальные волонтеры Всемирного фестиваля молодежи.