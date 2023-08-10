Школьная сборная Кубани принимает участие в конкурсе «Научная Вселенная»

Краснодарский край – в числе лидеров по количеству участников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Сборная школьников Краснодарского края – одна из самых многочисленных в конкурсе «Научная Вселенная». В интеллектуальных состязаниях принимают участие более 5 тысяч учащихся школ региона. Молодые люди от 14 до 27 лет разработают собственные научные проекты. Самый популярный трек среди ребят – «Цифровые технологии».

«Мы рады интересу ребят к этому треку. Полагаю, что их проекты будут интересными и актуальными, а приз за победу – посещение лаборатории и ознакомление с работой российского квантового компьютера – вдохновит на новые свершения», – сообщил руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ «МИСИС» Алексей Федоров.

В рамках мультиформатного конкурса участникам предстоит пройти два онлайн-тестирования и подготовить проектную заявку в рамках по выбранную направлению. Победитель каждого трека посетят ведущие научные площадки страны.